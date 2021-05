30/05/2021

Le 31/05/2021 à 08:15 CEST

Le joueur de tennis russe Safiullin romain, numéro 181 de l’ATP, remporté lors de la soixante-quatrième finale de Roland-Garros par 7 (7) -6 (4), 1-6, 6-0 et 6-2 en deux heures et quarante-neuf minutes pour Carlos Taberner, Joueur de tennis espagnol, numéro 137 de l’ATP. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match lors de la finale 30 de Roland-Garros.

Les statistiques montrent que Safiullin a réussi à briser le service de son adversaire 6 fois, au premier service, il avait une efficacité de 67%, il a commis une double faute et a réalisé 65% des points de service. Quant au joueur de tennis espagnol, il a réussi à briser le service de son rival 3 fois, a réalisé une efficacité de 66%, a commis 3 doubles fautes et a remporté 58% des points de service.

Safiullin affrontera dans les 30 dernières années de la compétition le joueur de tennis allemand Alexandre Zverev, numéro 6 et tête de série 6, mercredi prochain à partir de 11h00 heure espagnole.

La célébration du tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air. Un total de 239 joueurs participent au tournoi, et un total de 128 entrent dans la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à gagner dans les tours précédant le championnat et les invités.