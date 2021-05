Le joueur de tennis Carlos Taberner passe à la prochaine phase de Roland-Garros

27/05/2021

Act. À 12 h 31 CEST

Carlos Taberner, L’espagnol, numéro 137 de l’ATP, a rempli les prévisions en gagnant par 6-1 et 6-0 en une heure et cinq minutes pour Joao Lucas Magalhaes Hueb De Menezes, Joueur de tennis brésilien, numéro 210 de l’ATP, au tour de qualification de Roland-Garros. Après ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour participer à Roland-Garros.

Le joueur brésilien n’a pas réussi du tout à casser le service, tandis que l’espagnol, de son côté, l’a fait 5 fois. De même, Taberner a eu une efficacité de 48% dans le premier service, a commis 2 doubles fautes et a réussi à gagner 78% des points de service, alors que les données de son rival sont de 49% d’efficacité, pas de double fautes et 38% de points obtenus au service. .

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) a auparavant une phase de qualification dans laquelle les joueurs avec le plus bas classement s’affrontent pour entrer dans le tournoi officiel contre le reste des concurrents. Pour ce faire, ils doivent collecter le plus de points possible. Plus précisément, à ce stade de la compétition, un total de 128 joueurs de tennis s’affrontent. De même, il se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.