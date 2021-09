le joueur de tennis Casper Ruud, éliminé après avoir perdu en 30e de finale

01/09/2021

Le 09/02/2021 à 07h30 CEST

néerlandais Botic Van De Zandschulp, numéro 117 de l’ATP, surpris en s’imposant en 30e de finale de l’US Open par 3-6, 6-4, 6-3 et 6-4 à Casper Ruud, joueur de tennis norvégien, numéro 11 de l’ATP et tête de série numéro 8. Avec ce résultat, le vainqueur sera en seizièmes de finale de l’US Open.

Pendant le match, Van De Zandschulp a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, a eu une efficacité de 58% au premier service, a commis 5 doubles fautes et a obtenu 66% des points de service. Quant au joueur norvégien, il a réussi à casser le service de son adversaire à 2 reprises, à atteindre 65% d’efficacité, à commettre 3 doubles fautes et à remporter 63% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, le joueur néerlandais affrontera le vainqueur du match entre le joueur de tennis argentin Facundo Bagnis et l’argentine Marco Trungelliti.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un terrain dur en plein air et un total de 237 joueurs s’affrontent et un total de 128 arrivent à la phase finale, parmi ceux directement classés, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du tournoi et les invités joueurs. De même, sa célébration a lieu entre le 24 août et le 12 septembre à New York.