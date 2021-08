Le joueur de tennis Christopher Eubanks remporte le tour de qualification de l’US Open

27/08/2021

Le 28/08/2021 à 02:15 CEST

Le joueur de tennis américain Christophe Eubanks, numéro 216 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant par 2-6, 7-5 et 7 (8) -6 (6) en deux heures et vingt-neuf minutes pour Sébastien baez, joueur de tennis argentin, numéro 155 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Après ce résultat, le vainqueur sera dans la prochaine phase de l’US Open.

Baez a réussi à briser le service de son rival 3 fois, tandis qu’Eubanks l’a fait deux fois. De plus, au premier service, le joueur américain a eu une efficacité de 72%, a commis 4 doubles fautes et a obtenu 63% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu 86% d’efficacité, a commis 3 doubles fautes et a réussi à remporter les 62% de service. points.

Dans le tournoi New York (US Open) une phase d’accès préliminaire est effectuée au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Durant cette partie de la compétition notamment, 239 joueurs de tennis s’affrontent et la phase finale se compose d’un total de 111 parmi ceux directement classés, ceux qui parviennent à vaincre la phase précédente du championnat et les joueurs invités. De même, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.