Le joueur de tennis Damir Dzumhur obtient sa place pour le prochain tour après avoir remporté le tour de qualification

22/06/2021 à 17h00 CEST

Damir Dzoumhur, le bosniaque, numéro 125 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant au tour précédent de qualification de Wimbledon en une heure et onze minutes par 6-4 et 6-4 à Quentin Halys, joueur de tennis français, numéro 219 de l’ATP. Avec ce résultat, le vainqueur ajoute de nouveaux points à son classement pour accéder au championnat de Wimbledon.

Les statistiques montrent que le joueur de tennis bosniaque a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a eu une efficacité de 69% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 77% des points de service. Quant au Français, il a réussi à casser le service à une occasion, a été efficace à 50 %, n’a commis aucune double faute et a réussi à remporter 60 % des points de service.

Dans le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.), une phase de qualification est préalablement réalisée au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir leur place dans le tournoi officiel contre le reste des rivaux. Pour ce faire, ils doivent atteindre le plus de points possible. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs participent. De plus, il se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur.