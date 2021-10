Le joueur de tennis Damir Dzumhur parvient à s’imposer lors du tour de qualification aux dépens du joueur de tennis Maxim Zhukov

18/10/2021

Act à 11:29 CEST

Damir Dzoumhur, bosniaque, numéro 134 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant lors du précédent tour de qualification du tournoi ATP 250 de Moscou pour 6 (9) -7 (11), 6-0 et 6-4 en deux heures et dix-huit minutes au joueur de tennis russe Maxim Joukov. Après ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour du tournoi ATP 250 de Moscou.

Zhukov a réussi à casser le service à une occasion, tandis que le joueur bosniaque l’a fait 5 fois. De plus, le bosniaque a atteint une efficacité de 73% au premier service, a commis 6 doubles fautes et a pris 66% des points de service, tandis que son rival avait un premier service de 81% et une double faute, réussissant à remporter 54% du service. points.

Le tournoi Moscou (ATP Moscou) comporte une phase d’accès préliminaire que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent passer pour participer au tournoi officiel. Durant cette phase spécifique, 40 joueurs de tennis participent. Au total, un total de 24 joueurs arrivent à la phase finale, parmi ceux directement classés, ceux qui ont passé les phases précédentes du tournoi et les invités. De même, il se déroule entre le 16 et le 24 octobre sur un court intérieur en dur.