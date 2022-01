Le joueur de tennis Damir Dzumhur parvient à s’imposer lors du tour de qualification aux dépens du joueur de tennis Rinky Hijikata

01/12/2022

Le à 09:15 CET

Damir Dzoumhur, bosniaque, numéro 161 de l’ATP, a gagné lorsque le tableau de bord montrait un 6-4 et 2-1 car son rival, l’Australien Rinky Hijikata, numéro 358 de l’ATP, a dû abandonner lors du tour de qualification de l’Open d’Australie. Après ce résultat, le vainqueur ajoute de nouveaux points à son classement pour accéder à l’Open d’Australie.

Dans le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. Masc.) une phase de qualification préliminaire est effectuée au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés doivent atteindre le score maximum possible pour obtenir une place dans le tournoi officiel. Concrètement, 128 joueurs s’affrontent à ce stade de la compétition. De plus, il se déroule entre le 9 et le 30 janvier sur un court en dur à ciel ouvert.