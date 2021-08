Le joueur de tennis Damir Dzumhur remporte le tour de qualification de l’US Open

25/08/2021

Le à 04:45 CEST

Damir Dzoumhur, le bosniaque, numéro 120 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en deux heures et treize minutes par 4-6, 7 (7) -6 (4) et 6-0 à Pierre Polansky, joueur de tennis canadien, numéro 236 de l’ATP, lors de la ronde de qualification de l’US Open. Avec ce résultat, le vainqueur sera dans la prochaine phase de l’US Open.

Polansky a réussi à casser le service de son rival 3 fois, tandis que le joueur de tennis bosniaque l’a fait 5 fois. De plus, le bosniaque a réalisé une efficacité de 64% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a pris 64% des points de service, alors que l’efficacité de son adversaire était de 67%, il a commis 2 doubles fautes et il a réalisé 56% des points de services.

Le tournoi New York (US Open) comprend une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs les mieux classés s’affrontent pour obtenir le score maximum possible pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des rivaux. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs s’affrontent. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.