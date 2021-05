Le joueur de tennis Daniel Elahi Galán Riveros obtient la place pour la phase suivante après avoir remporté le tour de qualification

28/05/2021 à 14:01 CEST

Daniel Elahi Galán Riveros, Colombien, numéro 106 de l’ATP, a rempli les prévisions en s’imposant au tour de qualification préliminaire de Roland-Garros en deux heures et cinquante-huit minutes par 5-7, 7 (7) -6 (4) et 6-4 à Kimmer coppejans, Joueur de tennis belge, numéro 174 de l’ATP. Avec ce résultat, nous continuerons à voir le joueur dans la prochaine phase de Roland-Garros.

Le Belge a réussi à briser le service de son rival 4 fois, tandis que Galán Riveros l’a également réussi 4 fois. De plus, le joueur de tennis colombien a réalisé 65% dans le premier service, a commis une double faute et a marqué 59% des points de service, tandis que son adversaire a réalisé une efficacité de 72%, n’a pas doublé la faute et a remporté 61% des points de service.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) il y a une phase de qualification préliminaire où les joueurs avec le classement le plus bas doivent atteindre le score le plus élevé possible pour entrer dans le tournoi officiel. Dans cette phase spécifique, 240 joueurs se font face. Au total, 112 joueurs arrivent en phase finale, y compris ceux directement classés, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et les invités. De même, il est célébré du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.