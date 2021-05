Le joueur de tennis Daniel Elahi Galán Riveros parvient à gagner lors du tour de qualification contre le joueur de tennis Ernests Gulbis

24/05/2021 à 23:31 CEST

Daniel Elahi Galán Riveros, Colombien, numéro 106 de l’ATP, s’est imposé en cinquante-huit minutes par 6-3 et 6-1 à Ernests gulbis, Joueur de tennis letton, numéro 188 de l’ATP, au tour de qualification de Roland-Garros. Avec ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour accéder à Roland-Garros.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) comprend une phase de qualification où les joueurs avec le classement le plus bas s’affrontent pour obtenir le score le plus élevé possible pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des rivaux. Plus précisément, 128 joueurs au total participent à cette étape de la compétition. De même, il se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue extérieure.