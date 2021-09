Le joueur de tennis Daniil Medvedev, champion de l’US Open

13/09/2021

Le à 07:15 CEST

Daniel Medvedev, Russe, numéro 2 de l’ATP et tête de série numéro 2, remporté par 6-4, 6-4 et 6-4 en deux heures et seize minutes en serbe Novak Djokovic, numéro 1 de l’ATP et tête de série numéro 1, en finale de l’US Open. Avec ce résultat, Medvedev est le nouveau champion de l’US Open.

Le tennisman serbe a réussi à casser une fois le service de son adversaire, tandis que le joueur russe, de son côté, l’a réussi à 4 reprises. De même, le joueur de tennis russe a eu une efficacité de 58% au premier service, a commis 9 doubles fautes et réalisé 71% des points de service, tandis que les données de son adversaire sont efficaces de 54%, 3 doubles fautes et 62% de points obtenus au service.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 13 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition un total de 237 joueurs sont présentés, dont 128 vont à la finale parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à gagner dans les tours précédant le championnat et les invités.