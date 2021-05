Le joueur de tennis Daniil Medvedev enlève la place de la trente-deuxième finale au joueur de tennis Alexander Bublik

31/05/2021

À 19:31 CEST

russe Daniil Medvedev, numéro 2 de l’ATP et tête de série numéro 2, ont rempli les prédictions en gagnant par 6-3, 6-3 et 7-5 en une heure et cinquante-quatre minutes pour Alexander Bublik, Joueur de tennis kazakh, numéro 37 de l’ATP, lors de la soixante-quatrième finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, le joueur de tennis russe obtient la place pour la 30e finale de Roland-Garros.

Les statistiques sur le match montrent que Medvedev a réussi à briser le service de son adversaire 7 fois, a réalisé 49% dans le premier service, a commis 4 doubles fautes et a pris 66% des points de service. Quant au Kazakh, il a réussi à briser le service de son adversaire 3 fois, a réalisé un premier service de 53%, a commis 8 doubles fautes et a réussi à gagner 50% des points de service.

Lors de la trente-deuxième finale, le joueur russe affrontera le vainqueur du match auquel le joueur de tennis américain affrontera. Tommy paul et le joueur australien Christopher O’Connell.

Le tournoi a lieu à Paris du 24 mai au 13 juin sur terre battue extérieure. Au total, 238 joueurs participent au tournoi, dont 128 vont en finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à gagner lors de la phase précédente et les joueurs invités.