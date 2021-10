Le joueur de tennis Emil Ruusuvuori bat Dmitry Popko au tour de qualification

25/10/2021

Le à 15:15 CEST

Emil ruusuvuori, Finn, numéro 73 de l’ATP, a rempli les pronostics en remportant le précédent tour de qualification du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg pour 7 (7) -6 (2) et 6-4 en deux heures et dix-neuf minutes pour Dmitry Popko, joueur de tennis kazakh, numéro 163 de l’ATP. Après ce résultat, le vainqueur ajoute de nouveaux points à son classement pour entrer dans le tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg.

Pendant le match, le Finlandais a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a eu une efficacité de 65% au premier service, n’a pas commis de double faute et a réussi à remporter 62% des points de service. Quant au joueur kazakh, il a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, son efficacité était de 56%, il a commis 6 doubles fautes et réalisé 55% des points de service.

Dans le tournoi Saint-Pétersbourg (ATP Saint-Pétersbourg), une phase d’accès préliminaire est organisée au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Au cours de cette phase spécifique, un total de 40 joueurs de tennis s’affrontent, dont 24 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les phases précédentes du championnat et les joueurs invités. De plus, il se déroule du 24 au 31 octobre sur un court en dur sous abri.