Le joueur de tennis Ernesto Escobedo parvient à s’imposer lors du tour de qualification aux dépens du joueur de tennis Maxime Cressy

24/05/2021

Le 25/05/2021 à 01:30 CEST

Le joueur de tennis américain Ernesto Escobedo, numéro 187 de l’ATP, remporté en deux heures et huit minutes par 3-6, 6-4 et 6-2 au joueur américain Maxime Cressy, numéro 153 de l’ATP, au tour de qualification de Roland-Garros. Après ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour participer au tournoi de Roland-Garros.

Cressy a réussi à briser le service de son adversaire 2 fois, tandis qu’Escobedo, quant à lui, l’a fait 4 fois. De plus, Escobedo a réalisé un premier service de 66% et commis 3 doubles fautes, réussissant à gagner 63% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu 48% d’efficacité, a fait 21 doubles fautes et a réussi à gagner 59% des points de service. points.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) comprend une phase préliminaire où les joueurs avec les classements les plus bas se font face pour obtenir le plus grand nombre de points possible pour entrer dans le championnat officiel avec le reste des candidats. Au cours de cette phase spécifique, 128 joueurs de tennis s’affrontent. De plus, il se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.