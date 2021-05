Le joueur de tennis Evan Furness bat Timo Legout au tour de qualification

25/05/2021

Allumé à 20h30 CEST

Evan Furness, Le Français, numéro 329 de l’ATP, a rempli les prévisions en remportant le tour de qualification à Roland-Garros en une heure et six minutes par 6-2 et 6-1 à Thymus Legout, Joueur de tennis français. Après ce résultat, le vainqueur sera dans la prochaine phase de Roland-Garros.

Les statistiques du match indiquent que le Français a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, au premier service il avait une efficacité de 70%, il a commis une double faute et a réalisé 62% des points de service. Quant au joueur de tennis français, il a réussi à briser le service de son rival à une occasion, a réalisé un premier service de 68%, a commis 5 doubles fautes et a réussi à gagner 44% des points de service.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) a auparavant une phase de qualification où les joueurs avec le plus bas classement s’affrontent pour obtenir leur place dans le tournoi officiel contre le reste des concurrents. Pour ce faire, ils doivent collecter le plus de points possible. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs participent. De plus, il se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.