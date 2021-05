Le joueur de tennis Evgeny Donskoy parvient à s’imposer lors du tour de qualification aux dépens de Maxime Janvier

25/05/2021 à 17:15 CEST

Evgeny Donskoy, Russe, numéro 136 de l’ATP, surpris en s’imposant en une heure et six minutes par 6-0 et 6-4 à Maxime janvier, Joueur de tennis français, numéro 225 de l’ATP, au tour de qualification de Roland-Garros. Avec ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour participer au tournoi de Roland-Garros.

Le Français a réussi à briser le service de son adversaire 2 fois, tandis que le joueur russe, de son côté, l’a réussi 6 fois. De même, Donskoy avait une efficacité de 62% dans le premier service, 2 doubles fautes et a réussi à gagner 67% des points de service, tandis que son rival avait un premier service de 68% et 4 doubles fautes, réussissant à gagner 43% des points à le service.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) a une phase d’accès préliminaire où les joueurs avec le classement le plus bas doivent obtenir le plus de points possible pour entrer dans le tournoi officiel. Dans celui-ci en particulier, un total de 128 joueurs de tennis font face. De même, il se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.