Le joueur de tennis Fernando Verdasco passe à la phase suivante de l’US Open

25/08/2021

Le à 05:45 CEST

L’Espagnol Fernando Verdasco, numéro 132 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en deux heures et quatorze minutes par 6 (5) -7 (7), 6-3 et 6-4 à Facundo Mena, joueur de tennis argentin, numéro 258 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Avec ce triomphe, le joueur de tennis parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer à l’US Open.

Pendant le match, le joueur de tennis espagnol a réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, a atteint 79% d’efficacité au premier service, a commis 4 doubles fautes et a remporté 72% des points de service. Quant au joueur de tennis argentin, il a réussi à casser le service une fois, a obtenu une efficacité de 64%, a commis 3 doubles fautes et a réussi à remporter 63% des points de service.

Dans le tournoi New York (US Open) il y a une phase de qualification préliminaire où les joueurs les moins bien classés doivent atteindre le score le plus élevé possible pour entrer dans le tournoi officiel. 128 joueurs participent à cette phase spécifique. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.