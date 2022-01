Le joueur de tennis Flavio Cobolli bat le joueur de tennis Andrew Harris lors du tour de qualification de l’Open d’Australie

01/11/2022

Act. à 08:30 CET

Flavio cobolli, italien, numéro 199 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en deux heures et vingt-deux minutes pour 7-6, 4-6 et 6-3 à Andrew Harris, joueur de tennis australien, numéro 397 de l’ATP, au tour de qualification de l’Open d’Australie. Avec ce résultat, nous verrons le joueur dans la prochaine phase de l’Open d’Australie.

Dans le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. Masc.) une phase de qualification est préalablement réalisée au cours de laquelle les joueurs de tennis les mieux classés s’affrontent pour obtenir le plus de points possibles pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des rivaux. 128 joueurs de tennis y participent spécifiquement. De plus, il se déroule entre le 9 et le 30 janvier sur un court extérieur en dur.