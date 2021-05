Le joueur de tennis Francisco Cerundolo parvient à s’imposer lors du tour de qualification précédent aux dépens de Roberto Cid

25/05/2021

Activé à 17:45 CEST

Le joueur de tennis argentin Francisco Cerundolo, numéro 116 de l’ATP, a rempli les prédictions en gagnant par 6-2 et 7 (7) -6 (2) à Roberto Cid, Joueur de tennis dominicain, numéro 237 de l’ATP, au tour de qualification de Roland-Garros. Avec ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour de Roland-Garros.

Cid a réussi à casser le service une fois, tandis que le joueur argentin, de son côté, l’a fait 3 fois. De même, l’Argentin a réalisé 57% dans le premier service, commis 3 doubles fautes et marqué 71% des points de service, tandis que son rival avait un premier service de 72% et 5 doubles fautes, réussissant à gagner 55% des points au service. .

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) a auparavant une phase de qualification où les joueurs avec le classement le plus bas se font face pour entrer dans le tournoi officiel contre le reste des concurrents. Pour ce faire, ils doivent collecter le plus de points possible. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs participent. De plus, il se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.