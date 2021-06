Le joueur de tennis Frederico Ferreira Silva passe à la phase suivante de Wimbledon

in

Le 24/06/2021 04:16 CEST

Frédéric Ferreira Silva, le Portugais, numéro 176 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant lors du précédent tour de qualification de Wimbledon en une heure et vingt-sept minutes par 7-5 et 6-3 au joueur égyptien Mohamed Safwat, numéro 172 de l’ATP. Après ce résultat, le vainqueur ajoute de nouveaux points à son classement pour accéder au championnat de Wimbledon.

Safwat a réussi à briser le service de son rival 2 fois, tandis que Silva l’a réussi 4 fois. De plus, au premier service, le joueur de tennis portugais a eu une efficacité de 75%, une double faute et a obtenu 69% des points au service, tandis que la donnée de son adversaire est de 57% d’efficacité, une double faute et 51% des points obtenus. au moment de servir.

Dans le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.), il y a une phase de pré-qualification que les joueurs de tennis les moins bien notés doivent passer pour entrer dans le tournoi officiel. Durant cette partie de la compétition, plus précisément, 128 joueurs de tennis participent. De plus, il se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur.