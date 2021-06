Le joueur de tennis Gianluca Mager passe à la phase suivante de Wimbledon après avoir remporté la soixante-quatrième finale

L’Angleterre tentera d’atteindre sa deuxième demi-finale du Championnat d’Europe lorsqu’elle affrontera l’Ukraine à Rome ce samedi. L’héroïque Three Lions de Gareth Southgate a remporté une célèbre victoire contre l’Allemagne lors des 16 derniers matchs pour rendre Wembley fou. L’Angleterre affronte l’Ukraine en quarts de finale de l’Euro 2020 Le capitaine Harry Kane et la superstar […] More