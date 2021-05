Le joueur de tennis Guido Pella prend la place de la trente-deuxième finale à Daniel Elahi Galán Riveros

30/05/2021

Activé à 20:45 CEST

L’Argentin Guido Pella, numéro 59 de l’ATP, a remporté la soixante-quatrième finale roland-Garros par 6-3, 7 (7) -6 (4) et 7-5 en deux heures et quarante-six minutes pour Daniel Elahi Galán Riveros, Joueur de tennis colombien, numéro 106 de l’ATP. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, la 30e de finale.

Les statistiques montrent que Pella a réussi à briser le service de son adversaire 8 fois, a obtenu un premier service de 64%, a commis 7 doubles fautes, réussissant à gagner 61% des points de service. Quant à Galán Riveros, il a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, son efficacité était de 56%, il a commis 4 doubles fautes et a obtenu 51% des points de service.

Lors de la trentième de finale, le joueur de tennis argentin jouera contre le vainqueur du match auquel le joueur bulgare affrontera. Grigor Dimitrov et l’américain Marcos Giron.

Le tournoi Open de France Indiv. Masc. Il se déroule sur terre battue en plein air et 239 joueurs se font face. Au total, 128 joueurs arrivent en phase finale, y compris ceux directement classés, ceux qui ont passé la phase de qualification précédente et les joueurs invités. De plus, il est célébré entre le 24 mai et le 13 juin à Paris.