Le joueur de tennis Hugo Dellien parvient à gagner au tour de qualification contre le joueur de tennis Dimitar Kuzmanov

25/05/2021

Activé à 04:45 CEST

Le joueur bolivien Hugo Dellien, numéro 124 de l’ATP, a rempli les prévisions en gagnant par 3-6, 6-2 et 6-1 en une heure et cinquante-six minutes au joueur de tennis bulgare Dimitar Kuzmanov, numéro 241 de l’ATP, au tour de qualification de Roland-Garros. Avec ce résultat, le vainqueur ajoute de nouveaux points à son classement pour accéder à Roland-Garros.

Le Bulgare a réussi à briser le service de son adversaire une fois, tandis que le joueur bolivien, de son côté, l’a réussi 4 fois. De même, Dellien a été efficace à 89% sur le premier service, n’a commis aucune double faute et a réussi à gagner 66% des points de service, alors que l’efficacité de son adversaire était de 78%, il a commis une double faute et a obtenu 55% des points de service. .

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) a une phase d’accès préliminaire où les joueurs avec les classements les plus bas doivent obtenir le plus grand nombre de points possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. En elle spécifiquement 128 joueurs font face. De plus, il se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en extérieur.