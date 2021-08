Le joueur de tennis Ivo Karlovic obtient la place pour le prochain tour après avoir remporté le tour de qualification

28/08/2021 à 03h30 CEST

Ivo Karlovic, croate, numéro 223 de l’ATP, a remporté le tour de qualification de l’US Open par 6-3 et 7 (7) -6 (5) à Yuichi Sugita, joueur de tennis japonais, numéro 131 de l’ATP. Après ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour de l’US Open.

Sugita a réussi à casser une fois le service de son rival, tandis que le joueur croate, de son côté, l’a fait deux fois. De même, Karlovic a réalisé 67% au premier service, a commis une double faute et a marqué 77% des points de service, alors que la donnée de son adversaire est de 72% d’efficacité, une double faute et 66% de points obtenus au service.

Le tournoi New York (US Open) comporte une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible pour pouvoir participer au tournoi officiel. Au cours de cette partie de la compétition, plus précisément, un total de 239 joueurs participent. La phase finale est composée d’un total de 111 joueurs entre ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à gagner lors de la phase de qualification précédente et les joueurs invités. De plus, il se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur.