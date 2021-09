Le joueur de tennis Jack Sock remporte la place de Yoshihito Nishioka en 30e de finale

01/09/2021

Chaussette Jack, américain, numéro 184 de l’ATP, remporté par 6 (5) -7 (7), 6-2, 6-4 et 6-2 en deux heures et cinquante-sept minutes pour Yoshihito nishioka, joueur de tennis japonais, numéro 69 de l’ATP, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur dans les 30 derniers du tournoi.

Pendant le match, Sock a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a obtenu 63% au premier service, a commis 5 doubles fautes et a pris 74% des points de service. Quant au Japonais, il n’a pas réussi à casser le service, a réussi un premier service à 70%, a commis une double faute et a réussi à remporter 61% des points de service.

En 30e de finale, Sock affrontera le joueur de tennis kazakh Alexandre Bublik, numéro 37 et tête de série numéro 31, demain jeudi à partir de 17h00, heure espagnole.

Dans le tournoi New York (US Open) affrontent un total de 237 joueurs. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui réussissent à passer la phase de qualification précédente et les joueurs invités. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.