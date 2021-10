Le joueur de tennis Jan-Lennard Struff se qualifie pour les demi-finales du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg

29/10/2021 à 15h30 CEST

Jan-Lennard Struff, allemand, numéro 53 de l’ATP, s’est imposé en quart de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg pour 6-4 et 6-3 en une heure et vingt-quatre minutes pour Denis Chapovalov, joueur de tennis canadien, numéro 13 dans l’ATP et tête de série numéro 2. Avec ce résultat, le vainqueur sera en demi-finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg.

Le joueur canadien a réussi à casser le service à une occasion, tandis que le joueur allemand, de son côté, l’a fait à 4 reprises. De même, l’Allemand a atteint une efficacité de 48% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a pris 69% des points de service, tandis que l’efficacité de son adversaire était de 60%, il a commis 4 doubles fautes et il a obtenu 53% des points de service.

En demi-finale, la joueuse de tennis allemande affrontera la joueuse de tennis américaine taylor fritz, numéro 28 et tête de série numéro 5.

Le tournoi ATP Saint-Pétersbourg Il se déroule sur un court en dur sous abri et au cours de celui-ci, un total de 40 joueurs participent, dont 28 vont à la finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à gagner lors des tours précédents du tournoi et le joueurs invités. De plus, il se déroule du 24 au 31 octobre à Saint-Pétersbourg.