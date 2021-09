Le joueur de tennis Jenson Brooksby passe au prochain tour de l’US Open après avoir remporté la soixante-quatrième de finale

in

Jenson Brooksby, américain, numéro 99 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant par 7-5, 6-2, 5-7 et 6-3 en quatre heures et sept minutes en suédois Mikaël Ymer, numéro 72 de l’ATP, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en 30e de finale de l’US Open.

Pendant le match, le joueur américain a réussi à casser le service 12 fois à son adversaire, a eu une efficacité de 96% au premier service, a commis une double faute et a réussi à remporter 54% des points de service. Quant au joueur suédois, il a réussi à casser le service de son adversaire 8 fois, obtenu une efficacité de 90 %, commis 3 doubles fautes et réussi à remporter 49 % des points de service.

Lors de la 30e de finale, Brooksby jouera contre le vainqueur du match entre l’Américain taylor fritz et le joueur de tennis australien Alex De Minaur.

Ce tournoi se déroule à New York entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 237 joueurs de tennis participent à cette compétition. Au total, 128 joueurs au total arrivent en phase finale, parmi ceux directement classés, ceux qui ont dépassé les tours précédents du championnat et les invités.