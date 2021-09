Le joueur de tennis Jenson Brooksby sera en huitièmes de finale de l’US Open

in

09/05/2021 à 02h45 CEST

Jenson Brooksby, américain, numéro 99 de l’ATP, a remporté les seizièmes de finale de l’US Open en trois heures et cinquante-six minutes par 6-2, 3-6, 2-6, 6-3 et 6-3 le joueur de tennis russe Aslan karatsev, numéro 25 de l’ATP et tête de série numéro 21. Après ce résultat, Brooksby parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale de l’US Open.

Les statistiques sur le match montrent que l’Américain a réussi à casser le service 8 fois à son adversaire, a atteint une efficacité de 69% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a pris 58% des points de service. Quant au joueur de tennis russe, il a réussi à casser le service de son adversaire 7 fois, son efficacité était de 57%, il a fait 6 doubles fautes et réalisé 57% des points de service.

L’Américain affrontera le joueur de tennis serbe en huitièmes de finale Novak Djokovic, numéro 1 et tête de série numéro 1, aujourd’hui dimanche à partir de 17h00, heure espagnole.

Dans le tournoi New York (US Open) affrontent un total de 237 joueurs. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux directement classés, ceux qui ont réussi à s’imposer lors des tours précédents du championnat et les joueurs invités. Il se déroule également du 24 août au 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.