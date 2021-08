Le joueur de tennis Jiri Lehecka bat Alexandre Muller au tour de qualification

24/08/2021 à 21h15 CEST

Le joueur tchèque Jiri lehecka, numéro 192 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et vingt-cinq minutes par 6-1 et 6-4 au joueur français Alexandre Muller, numéro 196 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Avec cette victoire, le Tchèque parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer à l’US Open.

Pendant le match, le Tchèque a réussi à casser le service de son rival 4 fois, a eu 57% d’efficacité au premier service, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 66% des points de service. Quant au joueur de tennis français, il a réussi à casser le service une fois, obtenu une efficacité de 62 %, commis une double faute et réussi à remporter 49 % des points de service.

Le tournoi New York (US Open) comporte une phase d’accès préliminaire où les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible pour participer au tournoi officiel. Dans cette étape spécifique, un total de 128 joueurs de tennis sont confrontés. De même, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.