Le joueur de tennis John Millman obtient une place en quarts de finale aux dépens de la joueuse de tennis Illya Marchenko

20/10/2021

Le à 22h30 CEST

l’australien John Millman, numéro 58 de l’ATP, remporté en deux heures et trente minutes par 6-1, 5-7 et 6-4 le joueur de tennis ukrainien Illia Marchenko, numéro 164 de l’ATP, en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Moscou. Avec ce résultat, nous verrons le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi ATP 250 de Moscou, les quarts de finale.

Le joueur ukrainien a réussi à briser le service de son adversaire à deux reprises, tandis que Millman l’a réussi à 4 reprises. De plus, le joueur australien a atteint une efficacité de 71% au premier service, a commis une double faute et a pris 73% des points de service, tandis que son adversaire a atteint une efficacité de 62%, a commis 3 doubles fautes et a remporté 56% des points de service. .

Lors des quarts de finale, le joueur australien affrontera le vainqueur du match dans lequel il affrontera l’Australien James Duckworth et le joueur de tennis russe Karen Khachanov.

Dans le tournoi Moscou (ATP Moscou) 39 joueurs s’affrontent et un total de 28 entrent en phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les phases précédentes du championnat et les joueurs invités. De même, il se déroule entre le 16 et le 24 octobre sur terrain dur sous abri.