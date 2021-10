Le joueur de tennis John Millman sera dans la prochaine phase du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg après avoir surpris en huitièmes de finale

28/10/2021

18h00 CEST

John Millman, Australien, numéro 57 de l’ATP, surpris en s’imposant en une heure et vingt-deux minutes par 6-3 et 6-2 le joueur de tennis russe Aslan karatsev, numéro 19 de l’ATP et tête de série numéro 4, en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en quarts de finale du tournoi ATP 250 en Saint-Pétersbourg.

Karatsev n’a pas réussi à briser le service, tandis que le joueur australien, pour sa part, l’a fait deux fois. De plus, l’Australien a eu une efficacité de 68% au premier service, n’a commis aucune double faute et a réalisé 76% des points de service, alors que la donnée de son adversaire est de 69% d’efficacité, 5 doubles fautes et 56% de points obtenus au service.

Le joueur de tennis australien affrontera en quarts de finale le vainqueur du match dans lequel l’Américain affrontera taylor fritz et l’américain Tommy Paul.

Le tournoi se déroule à Saint-Pétersbourg entre le 24 et le 31 octobre sur dur sous abri. Dans cette compétition, un total de 40 joueurs sont présentés, dont 28 vont en finale parmi ceux classés directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du championnat et les invités.