Le joueur de tennis Kimmer Coppejans passe le tour de Roland-Garros

25/05/2021

Allumé à 15 h 31 CEST

Le joueur belge Kimmer coppejans, numéro 174 de l’ATP, remporté au tour de qualification de Roland-Garros par 6 (1) -7 (7), 7-5 et 7-5 à Brandon Nakashima, Joueur de tennis américain, numéro 139 de l’ATP. Après ce résultat, nous verrons le joueur au prochain tour de Roland-Garros.

Le joueur de tennis américain a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, tandis que Coppejans, de son côté, l’a réussi 7 fois. De plus, le joueur belge a réalisé une efficacité de 73% dans le premier service, a commis 2 doubles fautes et a pris 58% des points de service, tandis que son adversaire a réalisé une efficacité de 57%, a commis une double faute et a remporté 56% des points de service. .

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) il y a une phase de pré-qualification que les joueurs de tennis avec les scores les plus bas doivent passer pour participer au tournoi officiel. Au total, 128 joueurs participent à cette phase spécifique. De plus, il se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.