Le joueur de tennis Lloyd Harris arrache la place en quart de finale à Reilly Opelka

09/06/2021

Le 09/07/2021 à 05h30 CEST

Le joueur sud-africain Lloyd Harris, numéro 46 de l’ATP, remporté en huitièmes de finale de l’US Open par 6 (6) -7 (8), 6-4, 6-1 et 6-3 en deux heures et trente-six minutes pour Opelka Reilly, joueur de tennis américain, numéro 24 de l’ATP et tête de série numéro 22. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de l’US Open, les quarts de finale.

Opelka a réussi à casser le service à une occasion, tandis que Harris, pour sa part, l’a fait à 6 reprises. De même, le joueur sud-africain a réalisé une efficacité de 76% au premier service, commis 4 doubles fautes et pris 79% des points de service, alors que l’efficacité de son adversaire était de 64%, il a commis 2 doubles fautes et réalisé 59% de les points de service.

En quarts de finale, le Sud-Africain affrontera le joueur allemand Alexandre Zverev, numéro 4 et tête de série numéro 4.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un terrain en dur en plein air et un total de 237 joueurs y participent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux directement classés, les vainqueurs des phases pré-championnat et ceux qui sont invités. De plus, sa célébration a lieu entre le 24 août et le 12 septembre à New York.