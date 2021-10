Le joueur de tennis Lorenzo Sonego se qualifie pour les huitièmes de finale du tournoi ATP 500 à Vienne

27/10/2021

Act à 15h30 CEST

Lorenzo Sonego, italien, numéro 23 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en seizièmes de finale du tournoi ATP 500 de Vienne pour 6-4 et 6-3 en une heure et vingt-quatre minutes au joueur de tennis allemand Dominik Koepfer, numéro 62 de l’ATP. Après ce résultat, le joueur prend la place pour les huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Vienne.

Koepfer n’a pas réussi à briser le service, tandis que Sonego, quant à lui, l’a fait deux fois. De même, le joueur italien a atteint une efficacité de 78% au premier service, n’a commis aucune double faute et a pris 82% des points de service, tandis que son adversaire a atteint une efficacité de 67%, a commis une double faute et il a remporté 65% de son points de services.

Il ne reste plus qu’à attendre les huitièmes de finale de la compétition, qui se termineront par la confrontation entre le joueur italien et le joueur de tennis norvégien. Casper Ruud, numéro 8 et tête de série numéro 4.

La célébration du tournoi Vienne (ATP Vienne) se déroule du 23 au 31 octobre sur terrain dur sous abri. Au cours de cette compétition, un total de 43 joueurs de tennis s’affrontent, dont 32 atteignent la phase finale parmi ceux directement classés, ceux qui passent la phase précédente du tournoi et les joueurs invités.