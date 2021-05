Le joueur de tennis Mackenzie McDonald a battu le joueur de tennis Marco Trungelliti lors de la ronde de qualification de Roland-Garros

28/05/2021

Allumé à 15h00 CEST

Le joueur américain Mackenzie McDonald, numéro 118 de l’ATP, a rempli les prévisions en gagnant en une heure et quatorze minutes par 6-4 et 6-4 à Marco Trungelliti, Joueur de tennis argentin, numéro 236 de l’ATP, lors du tour de qualification à Roland-Garros. Après ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour participer à Roland-Garros.

Les statistiques du match indiquent que l’Américain a réussi à casser le service 3 fois à son adversaire, a réalisé une efficacité de 75% dans le premier service, a commis 2 doubles fautes et a pris 70% des points de service. Quant au joueur argentin, il a réussi à briser le service de son adversaire à une occasion, a obtenu 72% d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a réussi à gagner 60% des points de service.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) il y a une phase d’accès préliminaire où les joueurs avec les classements les plus bas doivent obtenir le plus grand nombre de points possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Durant cette partie de la compétition, en particulier, 240 joueurs s’affrontent et un total de 112 arrivent à la phase finale, les joueurs sont issus de ceux classés directement, ceux qui ont passé la phase précédente du championnat et les invités. De même, il se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.