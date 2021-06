Le joueur de tennis Marco Trungelliti parvient à gagner lors du tour de qualification contre le joueur de tennis Botic Van De Zandschulp

in

Le 25/06/2021 à 01:30 CEST

Marco Trungelliti, l’Argentin, numéro 206 de l’ATP, a donné la cloche en remportant le tour de qualification à Wimbledon en trois heures et vingt minutes par 6-3, 4-6, 7 (7) -6 (5) et 7-5 à Botic Van De Zandschulp, joueur de tennis néerlandais, numéro 139 de l’ATP. Après ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour participer au championnat de Wimbledon.

Le joueur néerlandais a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, tandis que Trungelliti l’a réussi 5 fois. De plus, le joueur argentin a atteint une efficacité de 72% au premier service, a commis 6 doubles fautes et a pris 64% des points de service, tandis que son adversaire a atteint une efficacité de 77%, a commis 4 doubles fautes et a remporté 66% des points de service. .

Le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) comprend une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le score maximum possible pour participer au tournoi officiel avec le reste des candidats. Durant cette partie de la compétition notamment, 128 joueurs de tennis s’affrontent. De plus, elle est célébrée entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur.