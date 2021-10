Le joueur de tennis Marin Cilic bat Taylor Fritz

31/10/2021

Le à 17h45 CET

Marin cilic, croate, numéro 35 de l’ATP, s’est imposé en finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg en deux heures et vingt-neuf minutes pour 7 (7) -6 (3), 4-6 et 6-4 à taylor fritz, joueur de tennis américain, numéro 28 dans l’ATP et tête de série numéro 5. Après ce résultat, Cilic est le nouveau champion du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg.

Pendant le jeu, Cilic a réussi à casser le service 5 fois à son adversaire, au premier service il a eu une efficacité de 60%, il a commis 7 doubles fautes et a réalisé 62% des points de service. Quant au joueur américain, il a également réussi à casser 5 fois le service de son rival, son efficacité était de 58%, il a fait 5 doubles fautes et il a obtenu 58% des points de service.

Le tournoi Saint-Pétersbourg (ATP Saint-Pétersbourg) se déroule du 24 au 31 octobre sur un court intérieur en dur. Au total, 40 joueurs participent à cette compétition. La phase finale est composée de 28 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les tours précédents du tournoi et les joueurs invités.