Le joueur de tennis Mario Vilella Martinez passe à la prochaine phase de Roland-Garros

28/05/2021

Allumé à 13h00 CEST

Mario Vilella Martinez, L’Espagnol, numéro 182 de l’ATP, a rempli les prévisions en s’imposant au tour de qualification préliminaire de Roland-Garros par 4-6, 6-3 et 6-2 en une heure trente-huit minutes au joueur allemand Peter Gojowczyk, numéro 134 de l’ATP. Avec ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour de Roland-Garros.

Pendant le match, le joueur de tennis espagnol a réussi à briser le service de son adversaire 4 fois, a réalisé 76% d’efficacité dans le premier service, a commis 4 doubles fautes et a remporté 68% des points de service. Quant à Gojowczyk, il a réussi à briser le service de son rival à deux reprises, son efficacité était de 68%, il a commis 5 doubles fautes et réalisé 58% des points de service.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) a une phase d’accès préliminaire que les joueurs de tennis les moins bien classés doivent passer pour participer au tournoi officiel. Concrètement, dans cette phase de la compétition, un total de 240 joueurs de tennis affrontent la phase finale et un total de 112 arrivent à la phase finale.Les joueurs sont issus de ceux classés directement, de ceux qui ont passé la phase de qualification précédente et de ceux qui sont invités. De plus, il est célébré du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.