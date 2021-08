Le joueur de tennis Mats Moraing a battu le joueur de tennis Felipe Meligeni Rodrigues Alves lors du tour de qualification de l’US Open

in

25/08/2021

Le à 22h30 CEST

Tapis Moraing, l’Allemand, numéro 239 de l’ATP, a rempli les pronostics en remportant le précédent tour de qualification de l’US Open en deux heures et quatre minutes par 6-3, 4-6 et 7 (7) -6 (2) au brésilien Felipe Meligeni Rodrigues Alves, numéro 201 de l’ATP. Avec ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour accéder à l’US Open.

Le joueur brésilien a réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, tandis que Moraing a également réussi 3 fois. De même, le joueur allemand a eu une efficacité de 58% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a réussi à remporter 71% des points de service, tandis que son rival a eu 82% de premier service et 2 doubles fautes, réussissant à remporter 61% de les points de service.

Dans le tournoi New York (US Open), il y a auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le plus de points possibles pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des candidats. 128 joueurs de tennis participent à cette phase spécifique. Il se déroule également du 24 août au 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.