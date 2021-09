Le joueur de tennis Matteo Berrettini passe au prochain tour de l’US Open après avoir remporté les huitièmes de finale

09/07/2021

Le à 01:45 CEST

Italien Matteo Berrettini, numéro 8 de l’ATP et tête de série numéro 6, a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de l’US Open par 6-4, 3-6, 6-3 et 6-2 dans deux heures et vingt-neuf minutes au joueur allemand Oscar Otte, numéro 144 de l’ATP. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de l’US Open, les quarts de finale.

Les données du match montrent que l’Italien a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a atteint une efficacité de 61% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a remporté 73% des points de service. Quant au joueur allemand, il a réussi à casser le service à une occasion et ses données d’efficacité sont de 62%, 4 doubles fautes et 64% de points obtenus au service.

En quarts de finale, le joueur de tennis italien affrontera le vainqueur du match dans lequel le joueur de tennis serbe affrontera Novak Djokovic et l’américain Jenson Brooksby.

Ce tournoi se déroule à New York entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au cours de la compétition, 237 joueurs de tennis au total s’affrontent, dont 128 vont en finale parmi ceux directement classés, les vainqueurs des manches précédant la finale du championnat et les invités.