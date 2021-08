Le joueur de tennis Maximilian Marterer passe à la phase suivante de l’US Open

25/08/2021

Le à 06:45 CEST

Le joueur allemand Maximilien marterer, numéro 209 de l’ATP, a rempli les pronostics en remportant le tour de qualification de l’US Open en deux heures et vingt-trois minutes par 4-6, 7-5 et 6-2 à Andréa Collarini, joueur de tennis argentin, numéro 240 de l’ATP. Avec ce résultat, nous continuerons à voir le joueur dans la prochaine phase de l’US Open.

Collarini a réussi à casser le service une fois, tandis que le joueur allemand, de son côté, l’a fait 3 fois. De même, au premier service, l’Allemand a eu une efficacité de 70%, a commis 2 doubles fautes et réalisé 72% des points de service, tandis que les données de son adversaire sont efficaces à 62%, 5 doubles fautes et 63% des points obtenus au service.

Le tournoi New York (US Open) comporte une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent atteindre le plus de points possibles pour pouvoir participer au tournoi officiel. Concrètement, 128 joueurs de tennis s’affrontent à ce stade de la compétition. De plus, il se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur.