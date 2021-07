Le joueur de tennis Nick Kyrgios parvient à se qualifier pour les seizièmes de finale de Wimbledon

01/07/2021

Le à 23h45 CEST

Nick Kyrgios, australien, numéro 60 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et cinquante-six minutes par 7 (9) -6 (7), 6-4 et 6-4 à l’italien Gianluca Mager, numéro 77 de l’ATP, lors de la 30e finale de Wimbledon. Après ce résultat, Kyrgios sera en huitièmes de finale à Wimbledon.

Pendant le match, l’Australien a réussi à casser le service de son adversaire à deux reprises, au premier service, il a été efficace à 70%, a commis une double faute et a réalisé 77% des points de service. Quant au joueur italien, il n’a jamais réussi à casser le service, a obtenu une efficacité de 62%, a commis 3 doubles fautes et a réussi à remporter 68% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, nous aurons la confrontation de l’Australien et du vainqueur du match entre le Canadien Félix Auger Aliassime et le joueur suédois Mikaël Ymer.

Le tournoi Masc. Individuel Wimbledon. Il se déroule sur gazon extérieur et un total de 238 joueurs s’affrontent et un total de 128 joueurs arrivent à la phase finale, y compris ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé la phase de qualification précédente et les invités. De plus, sa célébration a lieu entre le 21 juin et le 12 juillet à Londres.