Le joueur de tennis Nikoloz Basilashvili sera en 30e de finale de l’US Open

31/08/2021

Le à 22:15 CEST

l’Américain Sébastien Korda, numéro 45 de l’ATP, s’est retiré lors de la soixante-quatrième de finale de l’US Open lorsque le compteur a reflété 6-2 et 2-1, le match s’est donc terminé par la victoire de Nikoloz Basilachvili, géorgien, numéro 39 de l’ATP. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match en 30e de finale de l’US Open.

Les données recueillies sur le match montrent que le Géorgien a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a eu une efficacité de 84% au premier service, n’a commis aucune double faute et a réalisé 69% des points de service. Quant au joueur de tennis américain, il n’a à aucun moment cassé le service, obtenu une efficacité de 77%, commis 3 doubles fautes et réussi à remporter 48% des points de service.

En trentième de finale, Basilashvili affrontera le vainqueur du match dans lequel le joueur espagnol affrontera Pablo Carreño-Busta et le joueur de tennis américain Maxime Cressy.

Le tournoi se déroule à New York entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 237 joueurs de tennis participent au championnat. De tous les candidats, 128 au total atteignent la phase finale parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase précédente du championnat et les invités.