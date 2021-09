Le joueur de tennis Novak Djokovic sera en huitièmes de finale de l’US Open

09/03/2021

Le à 07h30 CEST

serbe Novak Djokovic, numéro 1 de l’ATP et tête de série numéro 1, a rempli les pronostics en remportant la 30e finale de l’US Open en 6-2, 6-3 et 6-2 en une heure et quarante-six minutes pour Tallon griekspoor, joueur de tennis néerlandais, numéro 121 de l’ATP. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de l’US Open, les seizièmes de finale.

Les données recueillies sur le match montrent que Djokovic a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, obtenu un premier service de 64%, commis 5 doubles fautes, réussissant à remporter 71% des points de service. Quant à Griekspoor, il a réussi à casser le service à une occasion, a été efficace à 66%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 49% de ses points de service.

Le Serbe s’affrontera en seizièmes de finale avec le Japonais Kei nishikori, numéro 56.

Dans le tournoi New York (US Open) Au total, 237 joueurs de tennis participent et un total de 128 entrent dans la phase finale parmi ceux directement classés, ceux qui ont dépassé les tours précédents du tournoi et les joueurs invités. Il se déroule également entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.