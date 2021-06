Le joueur de tennis Pablo Andújar Alba sera dans la prochaine phase de Wimbledon après avoir donné la surprise lors de la soixante-quatrième de finale

in

29/06/2021

Le à 22:15 CEST

Pablo Andújar Alba, l’espagnol, numéro 70 de l’ATP, a donné la cloche en s’imposant par 7 (9) -6 (7), 4-6, 7 (9) -6 (7), 5-7 et 8-6 à Pierre Hugues Herbert, joueur de tennis français, numéro 101 de l’ATP, en soixante-quatrième de finale de Wimbledon. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur lors de la 30e de finale du championnat.

Herbert a réussi à briser le service de son adversaire 9 fois, tandis qu’Andújar Alba l’a fait 8 fois. De plus, l’Espagnol a réalisé 70 % du premier service, commis 7 doubles fautes et réalisé 57 % des points de service, tandis que son rival a réalisé 59 % du premier service et 22 doubles fautes, réussissant à remporter 60 % des points au service. .

Au cours de la trente-deuxième finale Andújar Alba jouera contre le joueur canadien Denis Chapovalov, numéro 12 et tête de série numéro 10.

Le tournoi se déroule à Londres entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur. Au cours de la compétition, un total de 238 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui passent les phases précédentes du tournoi et les invités.