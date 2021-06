Le joueur de tennis Pablo Cuevas passe à la phase suivante de Roland-Garros après avoir remporté la soixante-quatrième finale

06/01/2021

Le 02/06/2021 à 02:00 CEST

l’uruguayen Pablo Cuevas, numéro 92 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant au soixante-quatrième tour de Roland-Garros par 6-3, 6-1 et 6-3 en une heure et cinquante-quatre minutes pour Lucas Pouille, joueur de tennis français, numéro 86 de l’ATP. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match lors de la finale 30 de Roland-Garros.

Pouille a réussi à briser le service de son adversaire à une occasion, tandis que Cuevas l’a réussi 6 fois. De plus, le joueur uruguayen a réalisé 71% au premier service, aucune double faute et réalisé 72% des points de service, alors que l’efficacité de son adversaire était de 37%, il a commis 6 doubles fautes et réalisé 48% des points de service.

Après ce match, auront lieu les trente-deuxièmes de finale dans lesquels Cuevas affronte et le vainqueur du match entre les Serbes sera vu. Novak Djokovic et le joueur de tennis américain Tennys Sandgren.

Le tournoi Open de France Indiv. Masc. Il se déroule sur terre battue en plein air et au cours de celui-ci, un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent. De tous les candidats, 128 au total accèdent à la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase précédente du championnat et ceux qui sont invités. De même, sa célébration a lieu entre le 24 mai et le 13 juin à パ リ.