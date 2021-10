Le joueur de tennis passe le tour du tournoi ATP 500 à Vienne

24/10/2021

Le à 19:45 CEST

les autrichiens Lucas Miedler et Alexader erler, numéro 158 de l’ATP et numéro 169 de l’ATP respectivement remportés lors du précédent tour de qualification du tournoi ATP 500 de Vienne pour 7-5 et 6-4 en une heure et huit minutes au joueur belge ponceuse gille et le joueur de tennis allemand Dominik Koepfer, numéros 30 et 130 de l’ATP. Après ce résultat, les vainqueurs ajoutent de nouveaux points à leur classement pour pouvoir participer au tournoi ATP 500 de Vienne.

Le tournoi Vienne (ATP Vienne) a une phase d’accès préliminaire où les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible pour pouvoir participer au tournoi officiel. Concrètement, dans cette phase de la compétition, un total de 19 couples s’affrontent, dont 15 vont en finale entre ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les phases précédentes du championnat et les invités. De même, il se déroule du 23 au 31 octobre sur dur sous abri.