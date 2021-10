Le joueur de tennis passe le tour du tournoi ATP 500 à Vienne

23/10/2021

Le 24/10/2021 à 01h00 CEST

Le Belge ponceuse gille, numéro 30 de l’ATP et joueur de tennis allemand Dominik Koepfer, numéro 130 de l’ATP remporté par 6-3 et 6-3 en cinquante-six minutes au joueur néerlandais David Pel et le joueur de tennis suédois André Goransson, numéros 93 et ​​66 de l’ATP au tour de qualification du tournoi ATP 500 de Vienne. Après ce résultat, les vainqueurs parviennent à ajouter de nouveaux points à leur classement pour pouvoir participer au tournoi ATP 500 de Vienne.

Le tournoi Vienne (ATP Vienne) comprend une phase préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le plus de points possibles pour participer au tournoi officiel avec le reste des concurrents. Durant cette partie de la compétition notamment, 19 couples participent et un total de 15 arrivent à la phase finale.Les joueurs viennent directement des qualifications, les vainqueurs des phases précédant le championnat et les invités. De plus, il se déroule entre le 23 et le 31 octobre sur un court intérieur en dur.