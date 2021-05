31/05/2021

L’Espagnol Pedro Martínez Gardien de but, numéro 103 de l’ATP, remporté lors de la soixante-quatrième finale roland-Garros par 6-4, 6-2 et 6-2 en deux heures et vingt minutes pour Sébastien Korda, joueur de tennis américain, numéro 50 de l’ATP. Après ce résultat, la joueuse de tennis espagnole sera en 30e de finale de Roland-Garros.

Le joueur américain n’a à aucun moment pu casser le service de son rival, alors que Martínez Portero l’a fait 5 fois. De plus, le joueur espagnol a eu une efficacité de 69% au premier service, 4 doubles fautes et a réussi à gagner 72% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 60%, a commis 6 doubles fautes et a réussi à gagner les 54% de points de services.

Après ce duel, se déroulera la trente-deuxième finale où le joueur de tennis espagnol et le joueur grec s’affronteront. Stefanos Tsitsipas, numéro 5 et tête de série numéro 5.

Le tournoi se déroule à リ entre le 24 mai et le 13 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis sont présentés et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux directement classés, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et les invités.