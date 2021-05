Le joueur de tennis Peter Gojowczyk remporte le tour de qualification à Roland-Garros

25/05/2021

Activé à 21:15 CEST

L’allemand Peter Gojowczyk, numéro 134 de l’ATP, a donné la cloche en gagnant par 1-6, 6-0 et 6-4 en une heure et trente minutes au joueur français Alexandre Muller, numéro 190 de l’ATP, au tour de qualification de Roland-Garros. Avec cette victoire, Gojowczyk parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour arriver à participer au tournoi de Roland-Garros.

Les données du match montrent que l’Allemand a réussi à briser le service de son rival 6 fois, a eu une efficacité de 67% dans le premier service, a commis 3 doubles fautes et a réussi à gagner 56% des points de service. Quant au joueur français, il a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, son efficacité était de 81%, il n’a commis aucune double faute et a réalisé 52% des points de service.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) il y a une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible pour se qualifier et participer au tournoi officiel. Au cours de cette partie de la compétition, plus précisément, un total de 128 joueurs participent. De même, il se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.